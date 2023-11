Ryzykowna gra polskiego klubu. To może skończyć się źle

Tylko PSŻ Poznań może mieć słabszą kadrę od Orła

Jeżeli przeanalizujemy wzmocnienia innych zespołów, to szybko zauważymy, że Orzeł nazwiskami nie straszy. Na papierze ROW Rybnik, Polonia Bydgoszcz, Arged Malesa Ostrów, Wilki Krosno, a nawet Wybrzeże Gdańsk i Stal Rzeszów wydają się być poza zasięgiem Orła. Największe problemy na giełdzie transferowej mieli w Poznaniu i dzisiaj to PSŻ skazywany jest na porażkę w 1. Lidze Żużlowej.

Orzeł kadrowo wydaje się być odrobinę lepszy, ale to nie jest powód do tego, aby spać spokojnie. Berntzon i Becker to uznane już nazwiska, które powinny dać radę, choć w ich przypadku wcale nie ma pewności, że będą punktować na poziomie średniej 2 pkt./bieg. Kaczmarek to z kolei typowy zawodnik drugiej linii, Polis choć obiecujący, to jednak przychodzi do drużyny z poziomu 2. Ligi Żużlowej, a Gapiński jest po ciężkiej kontuzji i swoje lata już ma.