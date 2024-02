Rywale nie mogą przeżyć jego sukcesów? Co za komentarze

Był taki moment w sezonie 2023, w którym Przyjemski miał w ciągu trzech odjechanych meczów jeden z kompletem, jeden z "płatnym" kompletem oraz jeden z czternastoma punktami (porażka z Nicolaiem Klindtem). Mówiło się wówczas, że duński żużlowiec ten wyczyn musi sobie wpisać do CV, bo wygrana z Wiktorem w Bydgoszczy urosła do rangi rzeczy wielkiej. Do końca sezonu juniorowi Polonii zdarzyło się oczywiście jeszcze kilka niewygranych biegów, ale i tak został najskuteczniejszym w lidze. I to wszystko w wieku zaledwie osiemnastu lat. Coś niebywałego.

Teraz Wiktor będzie miał możliwość sprawdzenia się w PGE Ekstralidze. Polonia nie awansowała, a ustalenia były jasne - w takim momencie skorzysta on z jednej z ofert. Wybrał Motor Lublin, który bardzo o niego zabiegał i w którym będzie miał obok najlepszego żużlowca globu, czyli Bartosza Zmarzlika. Rozwój Przyjemskiego jest ekspresowy i jak twierdzą niektóre osoby z bydgoskiego środowiska, są tacy którym to tempo mocno przeszkadza. I rzekomo mają to być rodzice innych młodych zawodników.

Te słowa mówią wszystko. Nie mogą znieść sukcesów innego zawodnika?

- Wiem doskonale, co się dzieje w BTŻ. Panuje tam straszna zawiść jak zawodnik odnosi sukcesy i co jest rzeczą normalną, poświęca się mu więcej uwagi. Hejt na Wiktora od rodziców adeptów rozrósł się do takich rozmiarów, że wyśmiewają komentarze pochwalające jego sukcesy i potencjał. Po prostu niektórzy nie mogą sobie poradzić z tym, że z tej stajni nie wszystkie "konie" zostają mistrzami - napisał jeden z komentujących. Trzeba przyznać, że brzmi to wszystko bardzo realistycznie, ale do tej pory nie było żadnych sygnałów o podobnych sytuacjach.

Niezależnie od wszystkiego można być pewnym, że Przyjemski i tak zrobi swoje i nie będzie przejmował się takimi rzeczami. Wiktor ma w otoczeniu rozsądnych ludzi i sam jest spokojnym, stroniącym od problemów chłopakiem. Przed nim trudny sezon i na pewno ostatnią rzeczą jakiej potrzebuje, są jakieś afery z niczego. A że poświęca się mu więcej miejsca, to tak jak napisał komentujący, jest w zupełności normalne. Wybija się zdecydowanie ponad przeciętność.

