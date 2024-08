Rywale czają się na Zmarzlika. To on będzie największym zagrożeniem

Zmarzlik nie wygrywa turnieju za turniejem, ale praktycznie zawsze staje na podium i nie ma możliwości pokonania go, jeśli ma się nawet jedną wpadkę w sezonie. Mało tego, nawet nie mając wpadek jest to właściwie nie do zrobienia, o czym dobitnie rok temu przekonał się Fredrik Lindgren. Szwed nie zawiódł w żadnym turnieju, a i tak szansę na złoto miał do końca wyłącznie dlatego, że w Vojens Zmarzlika zdyskwalifikowali.

Zmarzlik w kryzysie. Obroni przewagę?

Coraz bardziej rozpędza się znowu Lindgren, który stratę do Zmarzlika ma co prawda jeszcze większą, bo 32 punkty, ale wyprzedzeniem Polaka na dystansie na torze w Gorzowie mocno podbudowało go psychicznie. Trudno uwierzyć, by Lindgren wobec strat poniesionych na początku cyklu był w stanie odebrać Zmarzlikowi złoto, ale może stanąć mu na drodze do kolejnych zwycięstw w pojedynczych rundach. Ma o co jechać, bo szansa na kolejne srebro jest bardzo duża.