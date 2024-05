Rywal Zmarzlika przeżywa kryzys. Słowa trenera muszą niepokoić

Zmora wicemistrza świata, powtarza się znany scenariusz

Lindgren brylował w przedsezonowych turniejach oraz pierwszych meczach PGE Ekstraligi. Udanie rozpoczął także cykl Grand Prix, bo od zajęcia trzeciego miejsca w chorwackim Gorican. Kiedy przyszedł maj, to Szwed kompletnie nie istnieje. Temperatury wzrosły, a jego sprzęt stał się po prostu wolny. Zresztą to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o tego zawodnika.

Brak prędkości to jedno, ale kibiców niepokoić może liczba defektów. Najpierw jego motocykl odmówił posłuszeństwa podczas nieudanej rundy mistrzostw świata na PGE Narodowym w Warszawie, a tydzień później stracił silnik podczas meczu przeciwko Falubazowi Zielona Góra. Kiedy wsiadł na drugą maszynę, to przyjechał z tyłu, przegrywając nawet z Michałem Curzytkiem.

Frustracja gwiazdy, kamery to uchwyciły

Kłopoty aktualnego wicemistrza świata potwierdziły się również w Landshut oraz w Lesznie. W tym drugim był tak sfrustrowany, że próbował kopnąć po wyścigu Nazara Parnickiego. Fredrik był zdenerwowany na Ukraińca, który go dwukrotnie pokonał. Lindgren czuł po prostu niemoc i najpewniej stąd wynikały te nerwy. Gdyby był w odpowiedniej formie, to nie musiałby uciekać do takich zagrywek.