Rywal Zmarzlika pokazał moc. Trener jest pod wielkim wrażeniem

Włókniarz Częstochowa zdążył rozegrać dwa spotkania kontrolne. Rywalem był wicemistrz Polski z Wrocławia. W Częstochowie górą byli goście 51:39, a w rewanżu we Wrocławiu padł wynik 46:44 dla gospodarzy. Był to też debiut w roli trenera Włókniarza dla Mariusza Staszewskiego, który bacznie przygląda się swojej drużynie przed startem sezonu ligowego.

Trener Staszewski zachwycony formą Jasona Doyle'a

Pod Jasną Górą już zacierają ręce, bo u progu sezonu imponująco wygląda Jason Doyle. Australijczyk przed rokiem sezon zakończył już w maju, więc naturalnie były obawy o jego dyspozycję po kontuzji barku. Na razie wszystko wskazuje na to, że były mistrz świata doszedł do siebie i solidnie przepracował zimę. Świadczą o tym udane występy w Anglii oraz pierwsze treningi i sparing w Częstochowie.

Drugim wygranym pierwszy jazd częstochowskiej drużyny zdaje się być Wiktor Lampart. - Potwierdzam, że Wiktor dobrze wygląda. Startuje, jak za swoich najlepszych sezonów. To optymistyczne. Zaprzeczam natomiast, że na treningach radził sobie gorzej. To nieprawda - dodaje szkoleniowiec.

Ich czeka sporo pracy

Nie wszyscy jednak mają tyle powodów do zadowolenia. Obecnie sporo testuje Piotr Pawlicki. Ten fatalnie wypadł w sparingu w Częstochowie, aby dzień później dużo lepiej zaprezentować się we Wrocławiu. - Piotrek testuje i na sparingach i na treningach, więc spokojnie - uciął temat trener Staszewski, którego zapytaliśmy także o Philip Hellstroema Bangsa. Szwed w tym roku zainwestował we współpracę z Krzysztofem Kasprzakiem. Nowy menedżer Szweda jest przekonany, że jego podopiecznego stać na solidne punktowanie w PGE Ekstralidze. Na razie jednak od słów do czynów daleka droga.