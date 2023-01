Rynek transferowy zwariował? "Spokoju już nie będzie"

Krzysztof Kasprzak wystawił ich do wiatru

Kulisy odejścia doświadczonego żużlowca z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz do Cellfast Wilków Krosno były jednym z najgłośniejszych wydarzeń minionego okienka transferowego. Przypomnijmy, że wedle zapewnień działaczy z Grudziądza Krzysztof Kasprzak był już dogadany z klubem i czekał tylko na podpisanie kontraktu. Chwilę później do gry wszedł beniaminek, który nakłonił byłego wicemistrza świata do zmiany barw klubowych.