Rynek już nie jest zabetonowany. Jak nie teraz, to nigdy?

Jeszcze kilka lat temu mocni pierwszoligowi zawodnicy narzekali, że rynek w PGE Ekstralidze jest zabetonowany. Rzeczywiście, prezesi trzymali się pewnych nazwisk, które co roku zawodziły. Ostatnio to się zmieniło, szlak przetarł choćby Oskar Fajfer. Działacze coraz chętniej sięgają po nowe twarze. To szansa dla gwiazdy Enea Falubazu, 30-letniego Rasmusa Jensena.