Ruszyli na bajkowe wakacje. To ich zszokowało

Rajskie wakacje żużlowego mistrza

Sezon żużlowy w Polsce zakończył się na początku października, a okres do nowego roku to w przypadku większości zawodników czas roztrenowania i naładowania baterii na przygotowania do kolejnych rozgrywek. Lider Fogo Unii Leszno Janusz Kołodziej ruszył wraz ze swoją partnerką do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ten kierunek staje się coraz bardziej popularny wśród turystów - szczególnie w okresie zimowym w Europie.