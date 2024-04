Ruszają mistrzostwa świata. Wszyscy chcą pokonać Polaka

Bartosz Zmarzlik rozpoczyna drogę po piąte mistrzostwo świata

Tak daleko w przyszłość jednak na razie nie wybiegamy. Zmarzlik zaprogramowany jest na złoto w sezonie 2024, a rywalizację o mistrzostwo zacznie na chorwackiej ziemi w Gorican. To dla niego szczęśliwe miejsce, bo przed rokiem zwyciężył. Teraz też chciałby powtórzyć swój sukces. Miejscowy tor zna niemalże na wylot. W swojej karierze miał okazję jeździć tam wielokrotnie. Czy to przy okazji rund Grand Prix, czy przedsezonowych treningów.

Powodów do optymizmu jest sporo. Zmarzlik świetnie prezentuje się u progu sezonu. W PGE Ekstralidze nie ma sobie równych. Świetnie spisuje się jego sprzęt. Nie dość, że silniki wychodzące spod ręki tunera Ryszarda Kowalskiego są bardzo szybkie, to na dodatek Polak w przerwie zimowej niemalże do perfekcji opracował moment startowy. Jest w tym elemencie niezwykle skuteczny.