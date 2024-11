Rusza okno transferowe. W grze ponad 110 milionów złotych

1 listopada to tradycyjnie dzień, w którym w żużlu otwiera się okno transferowe. Od lat jednak większość kart rozdanych jest znacznie wcześniej, bo prezesi klubów rozmawiają z zawodnikami już od wiosny, a nawet wcześniej. Od pewnego czasu mamy też tzw. "pre kontrakty", czyli porozumienia zawarte jeszcze przed otwarciem okna, które obligują obie strony do przelania ustaleń na papier pod rygorem olbrzymich kar i zawieszeń.

Żużlowy rynek transferowy. Olbrzymie pieniądze w obiegu

Co ciekawe, wspomniane pre kontrakty wcale nie są powszechnie wykorzystywane, bo warunkiem ich zawarcia jest brak jakichkolwiek należności klubu względem zawodnika . Z naszych ustaleń wynika, że na taki komfort w trakcie rozgrywek mogły pozwolić sobie tylko kluby z Lublina i Wrocławia. W pozostałych ośrodkach należności regulowane są w różnym tempie, stąd słowne ustalenia teoretycznie mogą być łamane. Teoretycznie, bo na ten moment nie zanosi się na to, aby któryś z dogadanych już zawodników miał wywinąć numer swojemu klubowi.

Ten finansowy tort rośnie z roku na rok, a gwiazdy bogacą się i zarabiają więcej. Jeszcze do niedawna absolutnym liderem na liście płac był Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata ma mieć umowę z Motorem na poziomie 5-6 milionów złotych. Wiele wskazuje na to, że za chwilę dogoni go lub nawet przegoni Leon Madsen. Duńczyk stał się hitem transferowym przeprowadzonym przez Falubaz Zieloną Górę. Były wicemistrz świata po latach startów opuszcza Włókniarz Częstochowa i przenosi się do nowego klubu, gdzie zarobi krocie.