Rusza ich wielki projekt. Ma dać drugiego Przyjemskiego

Abramczyk Polonia Bydgoszcz uruchamia Akademię Czarnego Gryfa. Ten projekt jest nastawiony na wyszukiwanie talentów, może nawet takich jak Wiktor Przyjemski. To pomysł jednego z synów prezesa. W Polonii mają co prawda kilku zdolnych żużlowców, ale nie zaszkodzi znaleźć ich więcej. I właśnie po to powstała akademia.