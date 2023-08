Rusza finałowa faza sezonu. Kibice poznali ważne informacje

Trzy mecze o tej samej porze. Nie będzie kombinacji

Walka o awans do półfinałów rozpocznie się w najbliższą niedzielę i to od razu z grubej rury, gdyż kibic otrzyma rozrywkę od godziny 14:00 do prawie 23:00, bo wtedy zakończy się tradycyjny magazyn emitowany na antenie Canal+ Sport 5. Tydzień później rewanżowe ćwierćfinały rozpoczną się równo o 19:15. Ma to na celu wyeliminowanie kalkulacji.