Rusko odejdzie ze Sparty? Te słowa mówią wszystko

Andrzej Rusko to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego żużla . W środowisku jest od bardzo dawna i zdążył zapracować na status osoby mającej tyle samo zwolenników, jak i przeciwników. Cokolwiek by mówić, Rusko zawsze jest, był i pewnie będzie "jakiś". A takie osoby zawsze jako pierwsze trafiają na usta innych jako tematy do rozmów. Rusko budził kontrowersje sposobem prowadzenia klubu, przeprowadzania transferów i niektórymi wypowiedziami. Trzeba jednak przyznać, że klub pod jego rządami naprawdę mocno zapisał się w historii polskiego sportu i nikt nie ma prawa tego podważać, bo to są po prostu fakty.

Jakiś czas temu pojawiły się jednak pogłoski mówiące o możliwym odejściu Ruski z klubu. Rzekomo on sam miał takie słowa wygłosić. W rozmowie z Marcinem Musiałem w programie "Gabinet Prezesa" Rusko jednak nieco sprostował te doniesienia. - Może moje słowa zostały źle odebrane, a może to ja źle się wyraziłem. Klub to nasze dziecko, a człowiek martwi się o takie dziecko, co będzie jak go zabraknie. Dlatego moim marzeniem jest znaleźć kogoś, kto da gwarancję że klub dalej będzie tak funkcjonował. Że nie będzie go wykorzystywał politycznie. Że nie będzie trampoliną do kariery. Że nie wykorzysta go finansowo. Że nie będzie dla niego źródłem dochodów. Że nie będzie najmądrzejszy w tym klubie. Bo sukces klubu, to sukces wielu ludzi którzy w nim pracują - wytłumaczył działacz.