Rusiecki jak Probierz. Tylko pier****** whiskey mu zostało

Prezes Fogo Unii Leszno od początku tego tygodnia nuci sobie pewnie piosenkę Budki Suflera: Nie wierz nigdy kobiecie, dobrą radę ci dam. Z tą różnicą, że zamiast słowa kobieta, wplata nazwisko Jasona Doyle’a. Nie zdziwiłbym się też, gdyby Piotr Rusiecki poszedł w ślady trenera Michała Probierza, który po jednym z przegranych meczów powiedział na konferencji prasowej: Pierxxxxę sobie whiskey, bo to mi zostało.

Kasprzak, a nie Zengota? To wielbłąd

We wtorek stało się jasne, że Australijczyk daje nogę z Leszna i obiera kurs na Podkarpacie. Cellfast Wilki przechwyciły byłego mistrza świata, oferując mu ponad milionową przebitkę. W oczach Jasona zaświeciły się dolary więc zapomniał o porozumieniu z Unią, a o swojej nagłej zmianie decyzji poinformował smsem.

Dziwi mnie tylko, że Krzysztof Kasprzak znalazł jelenia, wróć, wilka, Cellfast Wilka na swoje usługi. Z całym szacunkiem, ale wolałbym Grzesia Zengotę, który skorzystał na ucieczce Doyle'a i trafił jako koło zapasowe do... Leszna. On będzie chciał wykorzystać być może swoją jedyną szansę na ponowne zaistnienie w PGE Ekstralidze. Jestem przekonany, że ambicja będzie się mu wylewać uszami. A Kasprzak? Sorry, od lat równia pochyła, brak perspektyw na powrót do dawnej formy i jazda na nazwisku. Ja tego nie kupuję. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, co kierowało szefami klubu z Krosna, że woleli notującego ciągły regres didżeja KejKeja. No, ale nie mój cyrk, nie moje małpy.

Zengi jest napalony na elitę. Bije od niego taki prawdziwy, pozytywny entuzjazm i chęć udowodnienia wszystkim, że PGE Ekstraliga, to nie są dla niego za wysokie progi. W ogóle historia Grześka, to gotowy scenariusz na film. Wszyscy pamiętamy po jakich przejściach jest wychowanek Falubazu Zielona Góra. Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, czy 35-latek będzie w stanie normalnie chodzić, a co dopiero wsiąść na motocykl.

Znaczna część środowiska solidaryzuje się z prezesem Rusieckim. Współczuje prezesowi, że Doyle w tak perfidny, a może nawet świński sposób wystawił go do wiatru. Z jednej strony rozumiem rozgoryczenie i wściekłość szefa klubu z Leszna, ale z drugiej... jak się nie ma miedzi, to się wiadomo na czym siedzi.

Tak samo zgadzam się z argumentami prezydenta Leszna, który w wywiadzie dla Interii grzmi, że żużel pędzi w kierunku samozagłady, że stawki oferowane zawodnikom urosły do jakiś chorych rozmiarów i za chwilę sami się zaoramy. Prawda jest jednak taka, że dopóki prezesi nie dogadają się we własnym gronie, to co roku będzie się powtarzała ta sama śpiewka.

Zabetonowany rynek, czy ściana z dykty?

Bomby ciężkiego kalibru spadają na działaczy Wilków, że Ci ośmielili się wejść z buta i skruszyć ponoć zabetonowany rynek. Jak się okazuje ta ściana nie była wcale taka gruba. Trzeba było wziąć tylko dobre wiertło czyt. forsę i nagle z twardej kondygnacji zrobiła się dykta.

Dzięki beniaminkowi mamy jeden z najciekawszych okresów transferowych lat. Czas do otwarcia okienka leci jak bicza strzelił. Aż chciałoby się krzyknąć, nie otwierajcie go do grudnia, bo jest jeszcze szansa na tyle zwrotów akcji.

Dlatego w całej rozciągłości podpisuje się pod felietonami mojego redakcyjnego kolegi Jakuba Czosnyki oraz Jacka Gajewskiego. Kuba u nas, a były menedżer ekipy z Torunia na WP starają się przemówić do rozsądku oponentom ostrej ofensywy Wilków.

Prezes krośnian - Grzegorz Leśniak, czy główny autor tego zamieszania miał pójść z kwiatami i zapytać swoich odpowiedników w innych klubach o zgodę, czy szanownie nie oddaliby mu, któregoś z żużlowców? Leśniak ma do wydania kasy jak lodu więc zrobił to, co zrobiłby każdy na jego miejscu. Prezes Rusiecki też.