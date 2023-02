Rozwiązał kontrakt. Wróci z podkulonym ogonem?

Nawet jeśli Świercz dogadał się z Wilkami, to ma problem

Docierają do nas informacje, jakoby Piotr Świercz dogadał się z Cellfast Wilkami Krosno. Klub jednak tego nie potwierdza, a sytuacja młodego zawodnika robi się mocno nieciekawa. Bo choć rozstał się z Unią Tarnów, w której nie chciał jeździć, to nikt inny nie może go wziąć. Na przeszkodzie stoi wysoka kwota ekwiwalentu za wyszkolenie, który przysługuje Unii.