Rozważa sprzedaż wszystkiego i koniec kariery

Skontaktowaliśmy się z panią Anetą Kuźniar, która pomaga zawodnikowi z Rosji, ale nie chciała komentować sytuacji Andrieja Kudriaszowa. On sam też nie chciał się wypowiadać. Jak wyjaśniła pani menedżer Kudriaszow stroni od zawsze stroni od mediów, a jego wywiady można policzyć na palcach jednej ręki.

Niepewność jutra najgorsza dla Kudriaszowa

Z naszych informacji oraz z tego, co powiedział nam Krzysztof Cegielski, wynika, że Kudriaszow ma olbrzymi dylemat związany z tym, że nie wie, jak długo może potrwać jego zawieszenie. PZM nałożył sankcje do odwołania, a kiedy dopytywaliśmy o szczegóły, usłyszeliśmy, że mogę być one zdjęte za tydzień, miesiąc, dwa albo wcale. Ta niepewność jutra jest dla Kudriaszowa najgorsza.

Teraz musi liczyć na skuteczną pomoc klubu, z którym podpisał kontakt. Wcześniej prezes OK Bedmet Kolejarza Opole zapowiadał, że znajdzie mu jakieś zajęcie, żeby zawodnik mógł przetrwać trudne chwile. Przykładowo prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek już zatrudnił swojego Rosjanina Siergieja Łogaczowa jako mechanika.

Kudriaszow w polskiej lidze jeździ ponad 10 lat. Nigdy nie był jakimś topowym zawodnikiem, ale w niższych ligach stanowił solidne uzupełnienie zespołu. Ma polskie obywatelstwo, ale dotąd startował na rosyjskiej licencji.

Kudriaszow i jego dwie największe miłości

Rok temu było o nim głośno nie z powodu wyników, lecz oświadczyn po meczu ligi rosyjskiej. Po meczu Turbiny Bałakowo z Mega Ładą Togliatti Kudriaszow wręczył pierścionek zaręczynowy Lerze, która w obecności kilku tysięcy kibiców powiedziała "tak", przyjmując oświadczyny.

- Kocham się bardzo mocno. Wiele razem przeszliśmy przez ostatnie lata. Jesteś moim szczęściem, wiele razy to ty mnie motywowałaś do wszystkiego. Lero, czy wyjdziesz za mnie - mówił wtedy Kudriaszow.

Lera to pierwsza miłość Kudriaszowa. Drugą jest żużel. Rok temu w rozmowie ze stroną klubową Kolejarza podkreślał, że na okrągło myśli o podtrzymaniu formy. - Żużel to moja praca i ją kocham. Chcę ją wykonywać dobrze i jak najdłużej, więc siłą rzeczy żużel zajmuje mi zdecydowanie najwięcej czasu - wyznał i już wiadomo, dlaczego wybór, przed którym stoi jest taki trudny.