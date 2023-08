Rozstaną się z 73-letnim trenerem. Już znaleźli następcę

Osobą, która miałaby zastąpić Marka Cieślaka w Orle Łódź, jest Tomasz Gapiński. 41-latek przed sezonem 2023 trafił do Orła z Arged Malesy Ostrów jako zawodnik. Rozgrywek nie zaliczy jednak do udanych. Doznał kontuzji w meczu z ROW-em Rybnik, gdzie połamał obie ręce. Pauzował już do końca. Chciał wrócić na ostatni mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, ale lekarze go powstrzymali, bo nie było sensu ryzykować zdrowiem.