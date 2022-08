Rozpusta czy kaprys prezesa? On jest wart milionów

Noty dla zawodników Motoru Lublin

Jarosław Hampel 5+. Prawie bezbłędny mecz byłego wicemistrza świata. Szybki ze startu, szybki na trasie. Można by rzec, że Jarosław Hampel w najlepszym wydaniu.

Dominik Kubera 5. Nie ma się do czego przyczepić. Szczególnie zapamiętamy bieg trzynasty, w którym stoczył niesamowitą walkę ze Zmarzlikiem. Górą był gorzowianin, ale Kubera będzie mógł podpatrywać najlepszego zawodnika świata jako klubowy kolega już od przyszłego sezonu.

Noty dla zawodników Moje Bermudy Stali Gorzów

Szymon Woźniak 3. Tym razem to nie był jego dzień. Nie miał swojego największego atutu, czyli startów. Później na trasie niewiele był w stanie zdziałać.

Anders Thomsen 5. Czapki z głów dla Duńczyka, który w ogóle nie powinien jechać w tym meczu ze względu na kontuzję. Zacisnął jednak zęby i dorzucił kilka ważnych punktów do dorobku drużyny. Aż strach myśleć, co byłoby ze Stalą, gdyby Thomsen odpuścił i nie zdecydował się na start w meczu.

Patrick Hansen 1. Przełomu nie było. Duńczyk po raz kolejny pojechał słabo. Pewnie sam już jest zirytowany swoją sytuacją i chciałbym jak najszybciej zakończyć obecny sezon. PGE Ekstraliga to dla niego za wysokie progi.

Wiktor Jasiński 2. Nie startuje regularnie, łata dziury w składzie w razie konieczności i widać to było w jego jeździe gołym okiem. Przegrywał starty, a na dystansie też prędkością nie grzeszył. Nie można go jednak skreślać, bo potencjał ma. Potrzeba jednak większej liczby startów, aby mógł uwolnić drzemiący w nim potencjał.

Bartosz Zmarzlik 6. Jeśli chciał coś w tym meczu udowodnić, to zrobił to w najlepszy sposób. Zmarzlik czynił na torze w Lublinie prawdziwe cuda. Nawet jak przegrał start, to idealnie odczytywał ścieżki i mijał rywali jak pachołki. Być może część lubelskich kibiców nie chce transferu wicemistrza świata i milionów wyrzuconych na jego kontrakt. Jednak ten facet jest tego warty, bo prostu jeździ w innej lidze.