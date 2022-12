Rozpiera go duma! Ten dzień przejdzie do historii

Leo Messi wygrał wszystko, co było do wygrania

Co tu dużo pisać, meczyk palce lizać. Rzuty karne to loteria, gra nerwów i duże emocje. Brawo Argentyna! To zwycięstwo też jest swego rodzaju hołdem dla zmarłego dwa lata temu Diego Maradony. Jego następca grający z takim samym numerem na koszulce przypieczętował z kolei uwieńczenie swojej kariery. Osiągnął w sporcie wszystko, co tylko możliwe. Wielki szacun!

W wielkim finale mieliśmy również i my swój akcent. Trójka polskich sędziów poprowadziła ostatni mecz mistrzostw świata. Jako sędzia główny po raz pierwszy w historii wystąpił Szymon Marciniak. Do pomocy miał on Pawła Sokolnickiego i syna byłego prezesa PZPN - Tomka Listkiewicza. W ocenie większości znawców Polak poprowadził mecz w świetnym stylu. Bezbłędnie i profesjonalnie. Do tego doszły małe gesty jak ten z przerwaniem dyskusji, kiedy palcami przeciągnął po swoich ustach. Za całość pozytywnej oceny niech świadczy wypowiedź szefa arbitrów FIFA - Pierluigiego Collina. Włoch powiedział z humorem do Zbigniewa Bońka, że "Marciniak był drugim najważniejszym Polakiem po papieżu". Mocne, prawda?