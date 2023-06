Martin Vaculik i Anders Thomsen z ebut.pl Stali Gorzów dostali oferty z innych klubów na długo przed startem ligi. Vaculik z Platinum Motoru Lublin, a Thomsen z For Nature Solutions Apatora Toruń. Stal w maju ruszyła do transferowej kontrofensywy i ponoć są już pierwsze efekty. Z naszych informacji wynika, że Vaculik jest bliski przedłużenia umowy o 3 lata, a z Thomsenem też doszło do zbliżenia stanowisk. Co na to prezes Waldemar Sadowski?