Rozmach prezydenta. Szalet za 300 tys. ważniejszy niż żużel

Miasto Tarnów na kewlarze Tomasza Golloba

Ciemne i ołowiane chmury znów zbierają się nad żużlem w Tarnowie. Prezes spółki żużlowej - Daniel Bałut wystosował rozpaczliwy apel do prezydenta miasta. Napisał list otwarty, w którym błaga o pomoc. W korespondencji do Romana Ciepieli najbardziej uderza fragment, że brak wsparcia ze strony Ratusza może doprowadzić do wycofania drużyny z rozgrywek.