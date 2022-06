Rozlosowano mistrzostwa świata! Polacy mają spacerek?

Od kiedy rozgrywane w formie czwórmeczy finały Drużynowego Pucharu Świata zostały zastąpione parowymi Speedway of Nations, Polacy nie mogą przebić się na szczyt. Nie mają jeszcze na swym koncie ani jednego złota nowej imprezy. Przez pierwsze trzy edycje musieli uznawać wyższość Rosjan, zaś przed rokiem na ich drodze stanęli Brytyjczycy. Czy wreszcie czeka nas przełom?

Polacy mają spacerek?

Na razie poznaliśmy skład obu półfinałów SoN. Odbędą się one dzień po dniu w duńskim Esbjergu, który kilkadziesiąt godzin później ugości również dwudniowy finał imprezy. Polacy rozpoczną ściganie 27 lipca. Zmierzą się z Niemcami, Amerykanami, Łotyszami, Finami, Australijczykami i Ukraińcami. Trzy najlepsze ekipy zawodów awansują do finału, w którym spotkają się z triumfatorami drugiej eliminacji oraz gospodarzami. Przejście pierwszego etapu powinno być dla biało-czerwonych wyłącznie formalnością. Wśród przeciwników poziom zbliżony do naszego prezentują tylko Australijczycy.

Reklama

Między półfinałami i finałami dorosłego SoN, na tor wyjadą juniorzy. Tytułu parowych młodzieżowych mistrzów świata bronią biało-czerwoni. Przed rokiem Jakub Miśkowiak i Wiktor Lampart nie dali żadnych szans swym przeciwnikom podczas finału odbywającego się w Bydgoszczy.

Skład półfinałów SoN i juniorskiego finału SoN2

Pierwszy półfinał SoN - środa 27 lipca:

A: Niemcy

B: Polska

C: USA

D: Łotwa

E: Finlandia

F: Australia

G: Ukraina

Drugi półfinał SoN - czwartek 28 lipca:

A: Czechy

B: Wielka Brytania

C: Francja

D: Szwecja

E: Włochy

F: Słowacja

G: Słowenia

Finał SON2 - piątek 29 lipca

A: Australia

B: Łotwa

C: Polska

D: Wielka Brytania

E: Dania

F: Czechy

G: Szwecja