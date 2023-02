Rozgrzała kibiców do czerwoności. Wspomina niedawne wakacje

Tai Woffinden wraz ze swoją rodziną wciąż przebywa z dala od Europy. Trzykrotny mistrz świata tegoroczną zimę zdecydował się spędzić na Antypodach, ponieważ w Australii zaplanował on udział w kilku dobrze obsadzonych turniejach. Brytyjczyka w akcji kibice oglądali ostatnio w zeszły weekend, kiedy to wziął udział w memoriale ku czci swojego ojca - Roba, który został rozegrany w Pinjar. Jeden z najlepszych zawodników w historii pokazał się w nim ze znakomitej strony, awansując do biegu finałowego. W nim musiał uznać wyższość Jaimona Lidseya oraz dość niespodziewanego triumfatora - Justina Sedgmena.