Rozbiór polskiego klubu. Wezmą ich największe gwiazdy

Zarząd ebut.pl Stali Gorzów zwolnił Stanisława Chomskiego, a następnie pokazał otwarte drzwi Szymonowi Woźniakowi. To wszystko pomimo trwających umów. Po tych sytuacjach dwaj liderzy mieli odmówić przedłużenia kontraktu do 2026 roku. Słowa Andersa Thomsena w Canal+ dają kibicom wiele do myślenia. - Tak długo jak Chomski tu będzie, ja też chcę tu być - podkreślił Duńczyk. Bardzo możliwe, że za chwilę prezesi ruszą na polowanie, a 30-latek zostanie jednym z największych hitów transferowych przyszłego roku.