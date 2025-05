Rozbiór legendy, odchodzą największe gwiazdy. Pani menedżer ma dla nich ofertę

Stal Gorzów musi budować nową drużynę na 2026

Telefon do Kubery niewypałem. Stal Gorzów dzwoniła też do zawodników pierwszej ligi

Stal zadzwoniła do Dominika Kubery , ale tu się spóźniła, bo ten miał ich poinformować, że przenosi się do Stelmet Falubazu Zielona Góra. Były też telefony do Polaków jeżdżących w Metalkas 2 Ekstralidze. Z naszych informacji wynika, że chodzi o Tobiasza Musielaka i Pawła Przedpełskiego.

Najgorsze jest to, że Stal jeszcze nie nakreśliła żadnej koncepcji dotyczącej tego, jak ma wyglądać ta drużyna w 2026. Wcześniej klub skupiał się na tym, by rozwiązać problem 12-milionowego zadłużenia, a potem trzeba było, na bieżąco rozwiązywać kłopoty związane z kolejnymi meczami w lidze.

Na stole propozycja rozmów z Rohanem Tungatem

Dodatkowym kłopotem dla Stali jest też to, że wciąż nie wie, czy się utrzyma. Zawodnicy traktują taki klub na dystans. Nie są chętni do podpisywania czy nawet obiecywania czegokolwiek, bo nie wiedzą tak do końca, z czym to się wiąże.