Rosyjski mistrz świata wpadł w tarapaty. Stracił swoją tajną broń, jest coraz gorzej

Łaguta stracił swoją tajną broń

Łaguta po prostu przegrywa starty. Pierwszy raz głośno powiedział o tym po trzeciej kolejce z Motorem Lublin. - Coś jest nie tak. Mam problem ze startami i dojazdem do pierwszego łuku - mówił nam przygnębiony. Dotąd był to jego główny atut. Już na pierwszych metrach potrafił zbudować przewagę i rozstrzygnąć wyścig na swoją korzyść.

Ten element miał opanowany do perfekcji. Najbardziej było to widać 4 lata temu, bo to właśnie głównie tym elementem pokonał Bartosza Zmarzlika. Teraz jednak Łaguta musi bazować tylko i wyłącznie na prędkości swojego motocykla i umiejętnościach na dystansie.