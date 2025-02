Rosyjski mistrz nie odpuszcza. Łaguta marzy o powrocie, by zdetronizować Zmarzlika

Wielki sezon ma za sobą Artiom Łaguta. Rosjanin nie miał sobie równych w lidze. To jednak nie wystarczyło, aby wygrał plebiscyt na Najlepszego Polskiego Zawodnika podczas gali PGE Ekstraligi. Kibice zdecydowali, że Szczakiel powędruje do rąk Bartosza Zmarzlika.

Nie może jeździć w Grand Prix. Mógłby pokonać Zmarzlika

Artiom Łaguta to jedyny mistrz świata w historii, który nie miał szansy obronić swojego tytułu. Po inwazji Rosji na Ukrainę żużlowa federacja zdecydowała się wykluczyć rosyjskich zawodników z cyklu Grand Prix. Od tego czasu Bartosz Zmarzlik ma niemal otwartą drogę do kolejnych mistrzostw, ponieważ jedynym zawodnikiem, który w ostatnich latach potrafił go powstrzymać, był właśnie Łaguta. Rosjanin nie ukrywa tego, że chciałby powrócić do cyklu.



Rosjanin nie ukrywa, że brak możliwości startów w Grand Prix jest dla niego bolesny. Jest przekonany, że mógłby zdobyć kolejne tytuły mistrzowskie, co oznaczałoby konieczność pokonania Zmarzlika - Od kilku lat nie mogę startować w Grand Prix. Na pewno mocno to przeżywam, bo w tym czasie mogłem zostać mistrzem świata - mówi Łaguta w podcaście "Jak na Torze" na kanale Speedway Ekstraligi.