Rosyjski milioner na rajskich wakacjach. Tak korzysta z polskiego paszportu

Nikt tak często nie zmieniał poglądów

Nie mógł się pogodzić z banicją, tłumacząc, że posiada polski paszport i jest w naszym kraju dyskryminowany. Pozwał nawet do sądu Polski Związek Motorowy o naruszenie jego konstytucyjnych praw (odmowa wydania polskiej licencji). - Dziś powinienem być we Wrocławiu i rozpoczynać sezon. Nie mogę robić tego. PZM odebrał mi możliwość startu w polskiej lidze. Potem zabronił mi też trenować z drużyną. Nie pogodziłem się z tym, bo to moje życie i proszę, abyście to uszanowali. To jest to, co kocham - napisał Łaguta 10 kwietnia 2022 roku na Instagramie.