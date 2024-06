Rosyjski gwiazdor nie wytrzymał. Ostre słowa, puściły mu nerwy

Puściły mu nerwy, powiedział, co o tym myśli

Ogromne nerwy trzymały go jeszcze na samym końcu spotkania, gdy sędzia wykluczył go z wyścigu nominowanego. Sajfutdinow został wywieziony tuż po starcie przez Szymona Woźniaka . Upadł na tor i był wściekły na decyzję arbitra.

- Co ja mam po płocie jechać? Przyzwyczajeni są wszyscy. Mecz z Zieloną Górą pokazał, że na pierwszym łuku mamy dużą prędkość. Rywal mnie dotknął i musiałem położyć motocykl, bo płot się zbliżał - tłumaczył. Przyrównał sytuację do tej sprzed tygodnia, kiedy dwukrotnie leżał na wejściu w pierwszy wiraż. Tym razem to on był najbardziej poszkodowany.