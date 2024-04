Rosyjska gwiazda, jak bokser po nokaucie. Menadżer zwraca uwagę na poważny problem

PGE Ekstraliga jeszcze nie ruszyła, a kibice z Torunia już mają powody do obaw. Cztery poważne kraksy zanotował lider Apatora, Emil Sajfutdinow. Rosjanin z polskim paszportem nadal odczuwa skutki tych upadków. Rany na ciele nie pozwalały mu na skuteczną jazdę.

Szokujące słowa menadżera. "Nie potrafił utrzymać motocykla"

- W ostatnich zawodach nawet motocykla nie potrafił utrzymać - mówi Piotr Baron w rozmowie z Interią. Dwa dni po turnieju w Łodzi Emil został odstawiony na bok po dwóch biegach w Poznaniu podczas MPPK. - Teraz przymusowo odpoczywa - dodaje. Trwa walka z czasem, bo już w niedzielę torunianie wybierają się do Gorzowa na pierwsze tegoroczne spotkanie w PGE Ekstralidze.

W tym sporcie to norma. W grę wchodzą miliony złotych

Kibiców już to nie dziwi, że żużlowcy jak prawdziwi gladiatorzy wsiadają na motocykl pomimo niedoleczonych urazów. Stało się to normą, a eksperci biją na alarm i mówią, że to igranie z losem. Ekstraliga jednak nie wybacza błędów, a linia między sukcesem a porażką jest bardzo cienka.