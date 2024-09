Rośnie potęga na wschodzie kraju, są dwie bomby transferowe. Skład za grube miliony

Metodą "krok po kroku" Drymajło odbudowuje żużel w Rzeszowie . Najpierw zbudował dream team na zwycięstwo w Krajowej Ligi Żużlowej i wręcz w cuglach Stal wygrała rozgrywki (w finale Start Gniezno doznał dwóch wyraźnych porażek). Rok później dorzucił do składu Nickiego Pedersena, obiecując przede wszystkim utrzymanie w Metalkas 2. Ekstralidze. Siódme miejsce to zagwarantowało .

Żużel. Stal Rzeszów. Długoletnie kontrakty i porozumienia z liderami

Transferowe polowanie. Tai Woffinden i Paweł Przedpełski w Rzeszowie!

W ostatnich miesiącach z Texom Stalą Rzeszów łączono naprawdę wielu żużlowców, w tym największe gwiazdy PGE Ekstraligi . Działacze - w nieoficjalnych rozmowach - część nazwisk nam potwierdzili, z kolei część demontowali. Skończyło się na pozyskaniu Taia Woffindena, Pawła Przedpełskiego, Davida Bellego i Keynana Rew (U24). Francuz wstępnie ma pełnić rolę zawodnika oczekującego . Jeśli jednak trafi z formą, to nikt drzwi do składu przed nim nie zamyka. Przecież w sezonie 2021 na zapleczu elity był najskuteczniejszym zawodnikiem. - Chcieliśmy pozyskać zawodników, którzy przy ewentualnym awansie do PGE Ekstraligi, mogliby zostać w naszej drużynie. Woffinden i Przedpełski takimi są. Nie będziemy musieli wymieniać całego składu . Do tego jednak jeszcze daleka droga. Na razie myślimy tylko o miejscu w czołowej czwórce, a tam wszystko zacznie się od nowa - mówi nam prezes Drymajło o najnowszych wzmocnieniach, dodając, że skład Texom Stali Rzeszów 2025 został już zamknięty.

Rew i Bellego przemówili do kibiców podczas XXXII Memoriału im. Eugeniusza Nazimka. Jeszcze wcześniej podziękowano obecnym zawodnikom, z którymi Stal się rozstała, a więc Krystianowi Pieszczkowi, Peterowi Kildemandowi i Bartoszowi Curzytkowi. Woffindena i Przedpełskiego w Rzeszowie nie było, jednak nagrali filmiki powitalne. Zostały one opublikowane. Ciekawostką jest fakt, Drymajło przez jedenaście lat sponsorował indywidualnie Woffindena. To też musiało mieć wpływ na decyzję utytułowanego Brytyjczyka. - To trzykrotny mistrz świata - podkreśla prezes klubu.



Krok od ukończenia jest budowa sztabu szkoleniowego. Na kolejny rok oczywiście zostaje menedżer Paweł Piskorz, którego wspierać ma trener. Stal porozumiała się z Adrianem Gomólskim, ale z przyczyn niezależnych od klubu umowa jeszcze nie została podpisana. Były żużlowiec nie został jeszcze ogłoszony na pozycji trenera. Młodzieżą dalej ma zajmować się Stanisław Kępowicz, choć tutaj dalej są kwestie formalne do ustalenia.



SKŁAD TEXOM STALI RZESZÓW NA SEZON 2025:

- Paweł Przedpełski

- Marcin Nowak

- Tai Woffinden

- Jacob Thorssell

- David Bellego

- Keynan Rew (U24)

- Jonas Knudsen (U24)

- Wiktor Rafalski

- Franciszek Majewski?

- Kryspin Jarosz

- Adrian Przybyło