Rośnie im kolejna perełka. W marcu powalczy o prawo jazdy

Niemal co roku w Unii Leszno pojawia się ktoś będący naprawdę sporym żużlowym talentem. Zapowiada się, że nie inaczej będzie i tym razem, bo już w marcu do egzaminu na licencję ma podejść kolejny wychowanek miejscowej szkółki, Marcel Juskowiak. Póki co oczywiście w Lesznie będą do niego podchodzić bardzo ostrożnie, ale to materiał na niezłego żużlowca.