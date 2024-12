Rośnie gigant na wschodzie kraju. Kwota zwala z nóg, kolejne dwa miliony w tle

Poprzedniej zimy kibicom żużlowej Texom Stali Rzeszów mógł podnieść ciśnienie artykuł, który został opublikowany w lokalnych mediach. Dotyczył on koniecznej modernizacji Stadionu Miejskiego. Bez wykonania inwestycji miało istnieć zagrożenie braku możliwości rozgrywania spotkań już od wiosny 2024. Wówczas prezes klubu - Michał Drymajło dementował te plotki, tłumacząc, że do zaleceń Ekstraligi Żużlowej trzeba się dostosować do końca 2025 roku. Jest już plan, władze miasta muszą wydać sporą sumę pieniędzy.