Rosjanin został Polakiem. Szykuje się poważny spór?

Regulamin zmieniono w związku z przypadkiem Gleba Czugunowa

Dla Tarasienki oznacza to, że po zdaniu w marcu egzaminu na żużlowy certyfikat będzie startował z polską licencją, ale dalej będzie traktowany jako zawodnik zagraniczny. I tak będzie do sezonu 2025 włącznie. Zadzwoniliśmy do Ekstraligi i tam potwierdziliśmy, że nasza interpretacja przepisu jest jak najbardziej słuszna.

Polak Tarasienko pozwalałaby GKM-owi zbudować dream-team

GKM licząc na to, że Tarasienko będzie jeździł jako Polak, oczami wyobraźni widział skład: Nicki Pedersen, Max Fricke, Frederik Jakobsen, Gleb Czugunow i Tarasienko. To byłby prawdziwy dream-team.

I teraz zachodzi pytanie, co dalej będzie z tym fantem. W GKM-ie na razie liczą na to, że Tarasienko będzie mógł jeździć jako Polak, a konieczność odbycia przez niego 3-letniej karencji traktują wyłącznie jako medialną rzeczywistość.

Czy GKM pójdzie do sądu?

Prędzej czy później ktoś z GKM-u zadzwoni jednak do Ekstraligi, żeby zapytać, jak będzie i wtedy dojdzie do zderzenia z brutalną rzeczywistością. GKM będzie miał dwa wyjścia. Przejść nad tym do porządku dziennego lub walczyć. Już teraz w klubie mówią, że jeśli prawdą jest, że Tarasienko nie będzie mógł jeździć jako Polak, to będziemy mieli do czynienia z ograniczeniem praw obywatelskich i łamaniem konstytucji.