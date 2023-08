Rosjanin znów trzęsie ligą. Zmarzlik ma szczęście, że go tam nie ma

Sajfutdinow goni Zmarzlika

Najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi jest oczywiście Bartosz Zmarzlik, który po 17. kolejkach może pochwalić się średnią biegową w wysokości 2,554. Za jego plecami plasuje się Sajfutdinow - 2,418 . Patrząc na powtarzalność trzykrotnego mistrza świata, to szanse Rosjanina na pierwsze miejsce są naprawdę znikome, mimo że obaj wystąpią jeszcze w trzech spotkaniach. Trudno oczekiwać, by Zmarzlik zanotował jakąś większą wpadkę. Dla Sajfutdinowa jest to już piętnasty sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Do tej pory tylko raz uzyskał lepszą średnią. Było to w 2020 roku, kiedy jeździł jeszcze dla Fogo Unii (2,523) . Nie będzie łatwo mu przebić tego wyniku w obecnym sezonie, ale i tak wrócił do żużla po roku przerwy w wielkim stylu.

Rosjanin zawsze jest liderem, ale nie walczy o mistrzostwo świata

Zatrzymajmy się jeszcze na moment na zmaganiach w PGE Ekstralidze. Sajfutdinow tylko trzy razy zszedł poniżej średniej biegowej 2,0. Miało to miejsce w dwóch jego pierwszych sezonach w Polsce, gdy jako 17-latek i 18-latek nabierał doświadczenia. Trzeci taki przypadek to już sezon 2021 w Lesznie (1,954). Kluby, kontraktując Sajfutdinowa, mogą być pewne, że będzie liderem. Z powodu wojny w Ukrainie stracił rok jazdy, ale przez ten czas nie zapomniał jak się jeździ - indywidualnie wygrał 53 z 91 wyścigów w tym sezonie.



Kibice wciąż mają różne podejście do startów Rosjan z polskimi paszportami. Większość z nich nie wyobraża sobie jednak takiej sytuacji, że Sajfutdinow i Artiom Łaguta reprezentują nasz kraj w Grand Prix. Dlatego obaj mają niewielkie szanse na powrót do cyklu, bo jako Rosjanie raczej szybko do walki o mistrzostwo świata nie wrócą. W zasadzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłaby jazda pod neutralną flagą.



Ich nieobecność sprawia, że cykl traci na wartości. Sajfutdinow z Łagutą pewnie znów walczyliby z Bartoszem Zmarzlikiem o złoto, a tak to Polak jest już na autostradzie do czwartego tytułu.