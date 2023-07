Rosjanin zezłościł się na Polaka. Za to dostał po kieszeni

We wspomnianym wyścigu czternastym lepiej wystartowali żużlowcy z Krosna: Vaclav Milik i Denis Zieliński. Młodzieżowca szybko wyprzedził Wadim Tarasienko, ale Gleb Czugunow mocno się namęczył. W pewnym momencie na chwilę przedostał się przed Polaka, jednak ten nie dał za wygraną i błyskawicznie odbił pozycję. Ostatecznie górą był zawodnik GKM-u, który na ostatnich metrach przedarł się na trzecie miejsce. Po wyścigu się zdenerwował i podjechał do przeciwnika .

Tak Gleb Czugunow się tłumaczył

- Rzeczywiście może niepotrzebnie się zdenerwowałem i klapnąłem zawodnika drużyny przeciwnej po daszku, za co dostałem żółtą kartkę. Były nerwy po takim biegu. Przepraszam, ale my tutaj ryzykujemy swoim życiem i zdrowiem. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jeździć fair play i zostawić miejsce innym zawodnikom, natomiast brakuje mi słów na jazdę Denisa. Przede wszystkim to nie jest normalne. To nie jest zamknięcie linii jazdy. Nie będę tego za dużo komentował - tak Czugunow ocenił całe zdarzenie na antenie Canal+.

Rosjanin po raz kolejny dostał po kieszeni za swoje zachowanie. Żółta kartka wiąże się z zapłatą kary finansowej. Kilka tygodni temu obraził dziennikarza WP - Mateusza Pukę, a w poprzednim sezonie pokazał środkowy palec w kierunku kibiców For Nature Solutions KS Apatora. Była to odpowiedź na wyzwiska kierowane przez toruńskich fanów, w kierunku żużlowca. Za te wybryki również dostał kary.



Zieliński za swoją jazdę otrzymał od arbitra upomnienie. - Ostrzeżenie za to, co mogło się skończyć tragedią? Ok, jeżeli sędzia tak uważa, to proszę bardzo - skomentował żużlowiec GKM-u.