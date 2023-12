Rosjanin zbroi się na sezon. Kosztowne inwestycje zawodnika

Poprzednie dwa lata były najtrudniejsze w karierze Tarasienki. Po sezonie 2021 podpisał kontrakt życia w Grudziądzu, ale na początku 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę i na sportowców w ramach sankcji nałożono zakaz startów . Przez rok pracował jako mechanik Kacpra Pludry. Do ścigania na żużlu wrócił dopiero, kiedy otrzymał polskiego obywatelstwo. W walce o nasz paszport wspierali go działacze i sponsorzy GKM-u.

Tarasienko: Mogłem pokazać się z lepszej strony

Żużlowiec w wieku 29 lat zadebiutował w PGE Ekstralidze. Pierwszy sezon miał solidny (29. średnia spośród wszystkich sklasyfikowanych zawodników). - Mogłem pokazać się z jeszcze lepszej strony, ale wiadomo, w jakich okolicznościach i w jakim momencie, dołączyłem do klubu. Ogólnie jestem zadowolony, ale z niektórych momentów jestem delikatnie rozczarowany. Mogłem zrobić lepszy wynik - tak Tarasienko ocenił swój debiut w wywiadzie dla GKMtv.



Skład zespołu z Grudziądza został zbudowany tak, że Tarasienko może w następnym sezonie odegrać ważną rolę. Jest dwóch liderów (Jason Doyle i Max Fricke), a Rosjanin ma szansę stać się trzecim najmocniejszym ogniwem. Jeśli zawodnika GKM-u nie dopadnie syndrom drugiego sezonu (czasami jest trudniejszy od debiutanckiego), jak Frederika Jakobsena, to działacze będą mieli z niego pociechę. On sam wie, co było jego mankamentem.