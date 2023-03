Rosjanin zabrał głos. Przez wojnę mógł stracić wszystko

Emil Sajfutdinow opowiada o hejcie

- Zdaję sobie z tego sprawę, że dla wielu innych osób ten czas był znacznie trudniejszy niż dla mnie. Całą rodziną dość mocno przeżyliśmy to, co się działo wokół nas. W ciągu dwóch pierwszych dni dostałem tak wiele przykrych wiadomości w social mediach, że zdecydowałem się zamknąć swoje kanały społecznościowe. Liczba wiadomości była nieprawdopodobna - powiedział szczerze w rozmowie ze "Speedway Star" Emil Sajfutdinow.

- Nie zmieniłem swojej osobowości 24 lutego zeszłego roku. Cały czas jestem tym samym człowiekiem. Nie zrobiłem niczego złego. Jestem tylko sportowcem. To świat się zmienił, a nie ja! Naprawdę nie wiedziałem, co robić, cały mój team był w szoku - dodał zawodnik.

Rosjaninowi groziło zakończenie kariery

- Wygląda na to, że moja kariera w Grand Prix i SEC jest zakończona. To trudna dla mnie sytuacja, ale mam świadomość, że ludzie mają znacznie większe problemy, niż mój powrót do mistrzostw. Staram się na to patrzeć w ten sposób - podsumował.