Rosjanin wystawi polski klub? O tym się mówi

Sprawa polskiego obywatelstwa dla Wadima Tarasienki jest już ponoć załatwiona. Zresztą, jak spojrzy się na działania zawodnika w mediach społecznościowych, to wniosek może być tylko jeden: on już wie wszystko. W ostatnim czasie pojawiły się jednak spekulacje, że wcale nie jest pewne to, że Rosjanin zakotwiczy w ZOOleszcz GKM-ie Grudziądz.