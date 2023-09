Rosjanin wygrał z bólem i zaimponował kibicom. „Jesteś jednym z nas”

We wtorek przygotowując się do dzisiejszego meczu na motocrossie (jak czynię to co tydzień), upadłem doznając kontuzji prawego barku i złamania kości łódeczkowatej lewej ręki. Dzięki pomocy Fizjoterapia Eliasz Zientara i doktora Mirosława Gibka czułem się na siłach aby dziś jeździć. Niestety upadek w pierwszym biegu spotęgował ból... Start w 3 biegach to wszystko na co było mnie dzisiaj stać. Z każdym kolejnym ból był nie do wytrzymania. Nie chciałem ryzykować zdrowia swoich kolegów mając na uwadze, że przed nimi jeszcze bardzo ważne zawody

~ napisał Artiom Łaguta