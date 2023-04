Rosjanin stracił nadzieję i sprzedaje. Kto się skusi?

Łagutę chcieli Łotysze, ale PZM się nie zgodził

Jeszcze przed startem ligi spekulowało się odnośnie szans startów Łaguty w Polsce. Miały go sondować Cellfast Wilki Krosno, a Optibet Lokomotiv Daugavpils pytał oficjalnie działaczy PZM, czy jest możliwość poluzowania sankcji dla Łaguty. Wtedy wzięliby go do składu łotewskiej drużyny startującej w 2. Lidze Żużlowej. Zgody jednak Lokomotiv nie dostał i sprawa upadła.