Rosjanin rozwalił mu wszystko, co miał. Ruszyli na siebie z pięściami

Ruszyli na siebie z pięściami, a potem jadał z nim obiady

- Spędzałem z nim bardzo dużo czasu. Poznaliśmy się bodajże w 2011 roku, gdy ja zaczynałem swoją przygodę w klubie. Grisza wraz ze swoim bratem również w tym samym roku pojawili się w Częstochowie. Nasza relacja zaczęła się burzliwie, bo na pierwszym wspólnym treningu “wsadził mnie w płot" i rozwalił mi praktycznie wszystko, co miałem (śmiech). Prawie się wtedy pobiliśmy. Pomyślałem sobie, że to najgorszy typ, jakiego znam w środowisku żużlowym. Potem się jednak pogodziliśmy i zakumplowaliśmy do tego stopnia, że wszystkie wyjazdy organizowaliśmy wspólnie, jedliśmy razem, przygotowywaliśmy motocykle razem, trenowaliśmy razem. Gdy był w Częstochowie to u mnie w domu jadał obiady. Gdy mieliśmy trochę wolnego czasu to często wspólnie jeździliśmy na gokarty. Mieliśmy relację zdecydowanie przyjacielską - mówi dla mediów Włókniarza.

To była scena, jak z thrillera

- Gdy zsiadłem z motocykla i przyglądałem się temu ostatniemu biegowi to czułem dumę. Rune Holta i Michael Jepsen Jensen jechali po finał i nagle przytrafił się defekt motocykla. Cały park maszyn w tym momencie zapadł się pod ziemię. To było uczucie, którego nie da się dobrze opisać. Defekt sprzętu - nie masz na to wpływu, nie była to niczyja wina, po prostu wielki pech w kluczowym momencie. Ludzie na trybunach szaleli, cieszyli się już z awansu do wielkiego finału i w momencie po prostu zapanowała cisza, jakby ktoś wyłączył prąd na całym obiekcie. Na pewno utkwiło to w pamięci na zawsze, ale nie do końca jest to przyjemne wspomnienie (śmiech) - kończy.