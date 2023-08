Rosjanin pobił polskiego mistrza na jego torze. Eksperci już tego nie kryją

Emil Sajfutdinow słabo pojechał w wyjazdowym meczu For Nature Solutions Apatora z Platinum Motorem Lublin, ale to mu wyszło. W jedynym wyścigu, który wygrał, osiągnął zawrotną prędkość 128,3 kilometra na godzinę. Rosjanin z polskim paszportem poprawił o 1,6 km/h wynik Bartosza Zmarzlika. I to na jego domowym torze. To daje do myślenia, a eksperci nie mają wątpliwości, że Sajfutdinow powinien jak najszybciej wrócić do Grand Prix.