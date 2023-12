Rosjanin otworzył biznes w Polsce. Poleca go były mistrz świata

Gleb Czugunow nie przeżywa ostatnio najlepszych miesięcy w karierze. Rosjanin z polskim paszportem po sezonie 2023 wypadł z PGE Ekstraligi i jeżeli nie poprawi swoich wyników w Arged Malesie Ostrów do której trafił, to prędko nie znajdzie się ponownie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zawodnik w środowisku nie ma najlepszej opinii ze względu na trudny charakter oraz specyficzne podejście do sportu. Młodzi kibice jednak nie narzekają, bo Czugunow nie przypomina typowego żużlowca. Wystarczy zobaczyć tylko jego profile w mediach społecznościowych. Nowy nabytek ostrowskiego klubu wydał już nawet debiutancką płytę oraz gościł na słynnym festiwalu Rap Stacja w Sławie.