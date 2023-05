Rosjanin nowym królem pięknej areny i pupilkiem władzy

Teraz to Rosjanin jest pupilkiem władz Apatora

Po wygranych meczach to on pada w objęcia pani prezes Ilony Termińskiej. Wszyscy ludzie pracujący na stadionie darzą go wielkim szacunkiem. Naprawdę niewiele brakuje, by wszystko w Apatorze kręciło się wokół niego. To ma pewnie związek z wynikami. W końcu Sajfutdinow jest największą armatą w zespole, numerem 2 na liście średnich PGE Ekstraligi. Lepszy od niego jest tylko Bartosz Zmarzlik.