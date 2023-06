- W związku z cenzurą, która panuje w niektórych organizacjach, otwieram zbiórkę . Celem zbiórki jest pokrycie kosztów kary za słowa oraz wyrażenie swojego poglądu w formacie, który jest zakazany oraz karany przez władze organizacji - napisał Czugunow w mediach społecznościowych, nawiązując do kary jaką otrzyma za słowa, które kilka dni temu wypowiedział w kierunku dziennikarza WP, Mateusza Puki. - Staram się nie zwymiotować, jak na pana patrzę - wypalił. Wylała się na niego wielka fala krytyki. I całkiem słusznie zresztą.

Trudno w jakikolwiek sposób skomentować słowa i oczekiwania rosyjskiego żużlowca z polską licencją. Czugunow w całej sytuacji czuje się najwidoczniej jeszcze pokrzywdzony i nie potrafi zrozumieć, że zarówno reakcja środowiska, jak i kara są całkowicie zasadne. Zawodnik niejeden raz mówił o mowie nienawiści, jaka go spotyka, a tymczasem sam pokazał dokładnie to samo. Mało tego, był tym wyraźnie rozbawiony i prawdopodobnie uznał to za coś śmiesznego.