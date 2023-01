Rosjanin nie będzie Polakiem! Poczeka aż 3 lata

To już przesądzone. Rosjanin Wadim Tarasienko otrzyma polski paszport. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy uroczystość, czy też po prostu przekazanie dokumentu, ma się odbyć 27 stycznia.

Wadim Tarasienko przez trzy lata nie pojedzie jako Polak

Nie ma jednak szans na to, żeby Tarasienko mógł jeździć w PGE Ekstralidze jako Polak. Przepisy są w tej kwestii bardzo surowe.

Dla Tarasienki oznacza to, że przez trzy lata (sezony 2023, 2024, 2025) nie będzie mógł jeździć jako Polak. Czy to oznacza, że ZOOleszcz GKM Grudziądz, który bardzo liczył na przyznanie paszportu dla Tarasienki (w tym roku Rosjanie z polskim paszportem wracają do naszej ligi) ma się czym martwić?