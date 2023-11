Rosjanin mówi o polskim hymnie! Mocne słowa mistrza świata

Kibiców wciąż elektryzuje sytuacja z Rosjanami z polskim paszportem. Jedni kibice chcą, by Sajfutdinow i Łaguta wrócili do cyklu Grand Prix, by podnieść jego poziom. Inni z kolei sobie tego nie wyobrażają, a już tym bardziej pod polską flagą. Mistrz świata z 2021 roku, Artiom Łaguta chce wrócić do mistrzostw świata i startować jako Polak. - Dlaczego ktoś mi chce odebrać prawo, żebym zaśpiewał na płycie hymn Polski? A ja go zaśpiewam – mówi w wywiadzie dla „Tygodnika Żużlowego”.