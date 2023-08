Rosjanin ma klub na następny sezon. Tam wystartuje

GKM zakończył tegoroczny sezon PGE Ekstraligi na siódmym miejscu. To kolejny rok, kiedy drużyna z Grudziądza nie spełnia oczekiwań działaczy i kibiców. Do Tarasienki żadnych pretensji nikt nie ma, bo zawodnik w swoim debiutanckim sezonie w elicie wykręcił średnią biegową 1,745. To 27. wynik w całej lidze i trzeci w drużynie po Nickim Pedersenie oraz Maxie Fricke.