Rosjanin ma jedno marzenie. Tylko on mógłby pokonać Zmarzlika?

Jeszcze niedawno rosyjscy żużlowcy co roku zdobywali worek medali na arenie międzynarodowej . W Speedway of Nations nie było na nich mocnych, a ponadto Artiom Łaguta w sezonie 2021 zwyciężył w cyklu Grand Prix. Sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni, gdy Władimir Putin wywołał kolejną wojnę w Ukrainie. Brutalny atak wojsk na naszych wschodnich sąsiadów spotkał się ze zdecydowaną reakcją zarówno Polaków, jak i osób stojących na czele FIM. Odważne decyzje działaczy doprowadziły do tego, że w 2022 roku żaden Rosjanin nie wyjechał na tor.

Emil Sajfutdinow na powrót do Grand Prix musi jeszcze poczekać

Z przykrością słowa te przeczytał Emil Sajfutdinow. Rosjanin w przeszłości regularnie walczył o medale i swoimi imponującymi występami w PGE Ekstralidze 2023 pokazał, że przy dobrych wiatrach rzuciłby rękawice Zmarzlikowi. - To jest moje marzenie, być mistrzem Świata, ale czy będzie powrót? Na razie temat jest zamknięty. Skupiam się na meczach ligowych i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Jak patrzę na Grand Prix to wiadomo, że chciałoby się tam być. Ja tam jeździłem, walczyłem o medale, więc chce się tam być. To naturalne - powiedział 34-latek w rozmowie dostępnej na oficjalnej stronie rozgrywek.